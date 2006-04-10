Міліція знайшла справжніх організаторів афери ”Еліта-Центр”

Заступник міністра внутрішніх справ України Володимир ЄВДОКИМОВ стверджує, що слідство виявило справжнього організатора будівельної афери корпорації «Еліта-Центр» в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, зазначивши, що “відомі повні дані організатора цієї афери”.

За словами В.ЄВДОКИМОВА, «справжнім обличчям організації цієї афери» не є керівник «Еліта-Центр» Олександр ВОЛКОНСЬКИЙ, і співробітники МВС, в тому числі за допомогою своїх російських колег, найближчим часом зможуть назвати прізвища справжніх осіб, які стояли за житловою аферою в Києві.

Водночас В.ЄВДОКИМОВ зазначив, що за наявними даними слідства, до цієї афери не причетні ні нинішній мер Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО, ні кандидат на посаду Київського міського голови Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ (переміг на виборах мера столиці).

Як повідомляв УНІАН, в результаті будівельної афери компанії «Еліта-Центр» зареєстровано 1 тис. 600 потерпілих. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь в будівництві будинків в різних районах Києва, проте будівництво за цими адресами не велося. Досудове слідство встановило факти подвійного і потрійного оформлення договорів на одні і ті ж квартири. Загальну суму коштів, які були одержані шахраями, міліція оцінює в 400 млн. грн.

Міліція затримала бухгалтера компанії і оголосила двох керівників компанії - Олександра ВОЛКОНСЬКОГО та Олега ШЕСТАКА - в міжнародний розшук.