Fitch каже, що інвестиції в ГТС можуть... завалити Нафтогаз

Сьогодні рейтингове агентство Fitch Ratings заявило, що значні інвестиції й реформа газотранспортної системи НАК «Нафтогаз України» (рейтинг «B-», Rating Watch «Негативний») у рамках угоди між ЄС і Україною в кращому разі можуть мати нейтральний вплив на кредитоспроможність компанії.

Про це сказано в повідомленні Fitch Ratings, переданому УНІАН.

У повідомленні наголошується, що запропоновані зміни можуть підвищити прозорість, ефективність і стабільність транзитних операцій «Нафтогазу», проте після збільшення капітальних вкладень може істотно зрости консолідований левередж, і збережуться основні проблеми з кредитоспроможності, такі як розрив між вартістю газу й тарифами в країні.

Газотранспортна система з відкритим доступом, яка працює на основі недискримінаційних умов і ціноутворення значно збільшила б прозорість «Нафтогазу», який одержав майже половину виручки за 2007 р. від транзиту газу. Проте, залежно від структури потенційного кредитування з боку міжнародних фінансових організацій, вплив на левередж "Нафтогазу" може бути настільки значним, що, можливо, стане противагою будь-яким позитивним моментам від реформи газотранспортної системи з погіршенням кредитоспроможності компанії. Директива ЄС від 2003 р. не вимагає розділення власності, й Fitch очікує, що при розділенні у функціональному й правовому плані "Укртрансгаз" залишиться повністю консолідованою структурою. При нових капвкладеннях у розмірі 5,55 млрд. дол., що фінансуються за рахунок запозичень, загальний борг "Нафтогазу" зріс би більш ніж у 4 рази щодо рівня кінця 2007 р., істотно підвищивши левередж компанії. Більш того, не очікується, що основні проблеми кредитоспроможності, такі як неадекватні внутрішні тарифи на газ і прострочення платежів із боку муніципальних споживачів, будуть вирішені за рахунок покращення роботи газотранспортної системи.

Fitch не прогнозує будь-якого впливу на кредитоспроможність із боку можливих інвестицій та реорганізації "Укртрансгазу" до 2011 р. Будь-які конкретні зміни залежатимуть від ухвалення й реалізації нового газового законодавства України, а президентські вибори 2010 року, ймовірно, уповільнять цей процес. Більш того, ВАТ “Газпром” («BBB»/прогноз «Негативний») і російський прем`єр Володимир ПУТІН висловили незадоволення тим, що рамкова угода між ЄК і Україною не передбачає участі Росії. Це дає підстави припускати, що в майбутньому будуть потрібні певні переговори з російськими партнерами, що перешкоджатиме швидкій реалізації інвестиційної програми й реформ в "Укртрансгазі", зазначає Fitch.

Нагадаємо, 23 березня Європейська комісія, Україна, Європейський інвестиційний банк, ЄБРР і Світовий банк оголосили про можливість багатостороннього фінансування модернізації інфраструктури української газотранспортної системи, яка знаходиться у власності "Укртрансгазу" й експлуатується цією компанією (100-процентною дочірньою компанією "Нафтогазу"). ЄК і міжнародні фінансові організації не дали обіцянок щодо фінансування програми капітальних вкладень, яку Україна оцінює в 5,55 млрд. дол., але заявили про намір розглянути таке фінансування після юридичної та фінансової експертизи запропонованих проектів капвкладень "Нафтогазу". Найбільш важливим є той момент, що умовою будь-якого фінансування в майбутньому може стати слідування "Нафтогазу" газовій директиві ЄС від 2003 р., згідно з якою газотранспортні компанії повинні мати прозорі газові системи з відкритим доступом і справедливим ціноутворенням, відокремлений з функціональної та правової точок зору від власників мереж.