Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні станом на 10:00 київські банки й пункти обміну валют (ПОВ) найчастіше купують 1 USD за ціною 8,27 грн., що дорожче на 2 коп., ніж учора, й пропонують за ціною 8,34 грн., що дешевше на 1 коп. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції банків і ПОВ із купівлі 1 USD коливаються в межах 8,17-8,27 грн., із продажу – 8,33-8,38 грн.

Сьогодні більшість банків і ПОВ зберегли курс продажу й купівлі 10 RUB на рівні вчорашнього дня. Курс купівлі становив 2,3 грн., продажу – 2,6 грн. Пропозиції банків і ПОВ із купівлі 10 RUB коливаються в межах 2,0-2,4 грн., із продажу – 2,5-2,7 грн.

Також повідомляється, що сьогодні банки і ПОВ найчастіше купують 1 EUR за ціною 11 грн., що дешевше на 10 коп., ніж учора, й пропонують за ціною 11,35 грн., що не відрізняється від учорашнього курсу. Пропозиції банків і ПОВ із купівлі 1 EUR коливаються в межах 10,6-11,15 грн. Пропозиції банків і ПОВ із продажу 1 EUR коливаються в межах 11,285-11,4 грн.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«УкрСиббанк»: долар США – 8,20/8,34 грн., євро – 11,00/11,50 грн., рубль – 0,2350/0,2550 грн.;

«VAB Банк»: долар США – 8,17/8,36 грн., євро – 10,90/11,36 грн., рубль – 0,2250/0,2600 грн.;

Банк «Форум»: долар США – 8,17/8,38 грн., євро – 10,60/11,35 грн., рубль – 0,2120/0,2580 грн.

Офіційний курс гривні по відношенню до долара США на сьогодні, 26 березня, становить 7,70, до євро – 10,3904, до російського рубля – 0,2283.