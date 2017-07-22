У Дніпрі відкрився міжнародний фестиваль "Джаз на Дніпрі-2017"

22 липня у Дніпрі стартував легендарний фестиваль «Джаз на Дніпрі-2017». На його відкриття зібралося близько 2 тис. гостей з усієї України. Загалом протягом двох днів тут очікують понад 5 тис. поціновувачів джазу.Торік фестиваль вдалося відродити після десятирічної перерви. У рамках програми мера Бориса Філатова «Культурна столиця» він знову стає традиційним для міста.

«Торік було чимало труднощів, однак ми отримали досвід. Сьогодні атмосфера більш камерна. «Джаз на Дніпрі» – це добра традиція. Сьогодні виступають імениті виконавці, а до цього був джазовий «Пірс» (у рамках проекту молодих виконавців «Вечір Пірса». – Ред.). Ми закладаємо традиції молодих джазових музикантів, які зможуть себе реалізувати», – сказав Борис Філатов під час відкриття фестивалю.

Сцену облаштували на Монастирському острові. Дістатися туди можна пароплавом, паровозом і навіть рикшами.

Джазові вихідні у Дніпрі – це 12-годинний марафон живої музики у виконанні майже сотні джазменів. Чимало з них є зірками світового масштабу.

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Цього року «Джаз на Дніпрі» присвячений сторіччю з дня народження двох джазових легенд: піаніста Телоніуса Монка і вокалістки, першої леді джазу Елли Фіцджеральд.

Гостями грандіозної музичної події протягом двох днів стануть Патті Остін – володарка премії «Греммі», легендарна американська вокалістка;Бенні Грін (США) і Дадо Мороні (Італія) –двоє топових піаністів сучасності; ДжойДіФранческо– американський органіст, трубач і вокаліст, член зали слави Hammond; Домінік Фаріначчі, представник Лінкольн Джаз Центру в Нью-Йорку; Майкл Мвенсо– куратор молодіжних програм у Лінкольн Джаз Центрі, який виступить з унікальним бендом TheShakes, та багато інших. Нові програми та напрацювання на фестиваль привезуть знамениті джазмени родом із Дніпра.