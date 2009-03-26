Тернопільська облрада обрала собі голову

Головою Тернопільської обласної ради обрано 38-річного представника ВО “Свобода” Олексія КАЙДУ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його кандидатуру проголосували 90 депутатів, 2 – проти. Загалом участь у голосуванні взяли 92 депутати із 106 зареєстрованих. Не голосували представники Партії регіонів, а представники БЮТ взагалі не беруть участі в сесії. Всього було запропоновано дві кандидатури. Окрім О.КАЙДИ, якого висунула ВО “Свобода”, голова обласної організації Партії регіонів, депутат облради Орест МУЦ запропонував на посаду голови облради кандидатуру Героя України, фермера, представника “Єдиного центру” Олега КРИЖОВАЧУКА. При цьому він висловив переконання, що голову облради потрібно обирати з представників Тернопілля, а не представників іншої області. “Ми вже маємо голову облдержадміністрації із Закарпаття, тепер нам пропонують на посаду голови облради уродження Запорізької області. Можливо, він порядна, заслужена людина і буде найкращим головою, але потрібно зважати, що і в нашій області є гідні кандидатури. Не подаю кандидатуру від Партії регіонів, оскільки ми в опозиції, але як уродженець Тернопільщини пропоную кандидатуру Олега КРИЖОВАЧУКА”, – пояснив своє рішення О.МУЦ. Однак одразу після його виступу сам О.КРИЖОВАЧУК взяв самовідвід.

Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори до Тернопільської облради відбулися 15 березня. У новообраній облраді ВО “Свобода” здобула 50 мандатів, партія “Єдиний центр” – 20, Партія регіонів – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партія “Народний Союз Наша Україна” – 8, Блок Литвина – 5.

Довідка УНІАН. О.КАЙДА народився 27 лютого 1971 року в Бердянську Запорізької області. У 1989 році вступив на радіотехнічний факультет Львівського політехнічного університету. Після завершення навчання залишився у Львові, з 1995 року працював спеціалістом з питань ЖКГ Винниківської міської ради, згодом, з 1999 року – помічником народного депутата Олега ТЯГНИБОКА, з 2002 року – помічником голови Львівської обласної ради. У 2007 та 2008 роках експертною радою з числа львівських журналістів та політологів визнавався кращим депутатом Львівської облради.

Член ВО “Свобода” з 1993 року, був членом Націонал-соціалістичної партії України.