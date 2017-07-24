Кораблі НАТО, які прибули до Одеси, проведуть спільні тренування з українськими військово-морськими силами (фоторепортаж)

Кораблі постійної військово-морської групи НАТО, які сьогодні прибули до Одеси, проведуть спільні тренування з Військово-морськими силами ЗС України. Як повідомили УНІАН у прес-центрі ВМС ЗСУ, командувач Військово-Морських Сил ЗС України, віце-адмірал Ігор Воронченко зустрівся з командиром походу, комодором Джеймсом Морлі та командирами кораблів постійної військово-морської групи НАТО №2 (SNMG2), що ошвартувалися біля одного з причалів Одеського морського порту.

Читайте такожДо Одеси прибули кораблі постійної військово-морської групи НАТОПід час зустрічі сторони наголосили на важливості розвитку співробітництва між українськими ВМС і НАТО, флотами країн-партнерів із точки зору зміцнення безпеки на морі та в регіоні.

Програма перебування кораблів передбачає, зокрема, спільні з військовослужбовцями українських ВМС заняття із боротьби за живучість корабля, оглядових операцій. Планується, що після завершення візиту кораблі групи НАТО №2 проведуть у Чорному морі спільно з ВМС ЗС України тренування типу PASSEX.

25 липня з 14.00 до 17.00 кораблі групи будуть відкриті для відвідування всіма бажаючими.

На прес-конференції Морлі повідомив журналістам, що очолювана ним група НАТО представлена різними країнами - Туреччиною, Румунією, Німеччиною, грецькими суднами.

«Перше наше завдання - підтримувати бойову готовність і вчасно реагувати на будь-які військові або гуманітарні кризи. Дуже важко уявити, які події можуть відбутися, що може нести загрозу, але, тим не менш, наша група буде першою, хто відреагує на перший виклик», - підкреслив комодор.

За його словами, серед завдань, які виконуються цією групою НАТО, - робота з місцевою владою з приводу заборони потоку незаконної міграції з метою недопущення загибелі людей. Морлі уточнив, що «це особливо важливо», оскільки організатори незаконних трафіків переконують емігрантів у тому, що до Європи можна легко дістатися морем, що не відповідає дійсності.

«Чорне й Середземне море за своєю суттю також небезпечні при переході, як Тихий або Атлантичний океани. Тому часто буває, що люди, в тому числі, діти гинуть - платять за цю ідею (нібито безпеки - УНІАН) своїм життям», - сказав Морлі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Одеси прибули кораблі постійної військово-морської групи НАТО №2 (SNMG2) - есмінець Королівських ВМС Великої Британії Dunkan і фрегат ВМС Туреччини Yildirim.

Візит триватиме до 27 липня.