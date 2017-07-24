У Житомирі в комунальних аптеках "Фармація" популярні медпрепарати продаватимуть без націнок, що дозволить знизити ціни на найвживаніші ліки

У Житомирі в комунальних аптеках «Фармація» низку популярних медпрепаратів будуть продавати без націнок, що дозволить значно знизити ціни на найвживаніші ліки.

Як повідомляє прес-служба Житомирської міської ради, про це повідомив Житомирській міський голова Сергій Сухомлин, відкриваючи нову комунальну аптеку №4 по вулиці Вітрука, що буде забезпечувати лікарськими засобами мешканців району за безоплатними рецептами та рецептами з доплатою за урядовою програмою «Доступні ліки».

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«Найближчим часом у Житомирі буде запроваджена «Картка житомирянина» з функціями електронного квитка на проїзд та знижками у мережах аптек «Фармація» і магазинах. Найбільш незахищені верстви населення та пенсіонери зможуть купувати ліки без націнок пред’явивши таку картку у комунальних аптеках міста», - наголосив Сухомлин.

Також у комунальних аптеках «Фармація» кожен бажаючий може безкоштовно поміряти артеріальний тиск.

«Люди користуються нашою новою послугою і міряють тиск. Особливо часто це роблять пенсіонери», - розповіли працівники аптеки.

Загалом, за даними міськради, мережа комунального підприємства «Фармація» у Житомирі складає 15 аптек та аптечних пунктів. Працює «Фармація» з липня 2009 року. З серпня 2010 року підприємство виконує соціальну функці.