Кораблі НАТО в Одесі відкриють на один день для відвідувачів

В Одесі один день пускатимуть на борти двох кораблів постійної військово-морської групи НАТО усіх бажаючих, пише ТСН.

Зазначається, що обидва кораблі відкриють для відвідування усім охочим у вівторок, 25 липня.

Читайте такожУ НАТО заявили про повну підтримку суверенітету України

"Збільшення військової активності з боку Росії також є серйозною проблемою, серйозним викликом, який ми бачимо поблизу країн-членів НАТО. Зовнішні ризики є приводом для об'єднання", - наголосив командир другої постійної військово-морської групи НАТО Джеймс Морлі.

Як повідомляв УНІАН раніше, з 24 до 27 липня в порту Одеси триває візит в Україну Постійної військово-морської групи НАТО № 2 (SNMG2) у складі есмінця «Duncan» і фрегату ВМС Турецької Республіки «Yildirim». Похід очолює комодор Джеймс Морлі. В ході візиту американські і турецькі військові моряки проведуть спільні тренування з особовим складом ВМС ЗС України. На завершення військові моряки проведуть у Чорному морі тренування типу «PASSEX».