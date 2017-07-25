Суд у Криму по справі українського активіста не побачив порушення права на захист у відсутності адвоката

У Криму наступне засідання підконтрольного Кремлю Роздольненського райсуду, який розглядає справу українського активіста Володимира Балуха, призначене на 27 липня.

Як повідомляє Крим.Реалії, під час судового засідання слідчий Сергій Бурнашев, який вів досудове розслідування, зазначив, що у нього «не було підстав перевіряти версію про те, що боєприпаси Балуху могли підкинути».

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Також під час засідання Балух оголосив протест у зв'язку з розглядом справи за відсутності адвоката Дмитра Дінзе, однак суд не побачив порушення права на захист.

Нагадаємо, Балуха звинувачують у зберіганні боєприпасів і вибухових речовин.

ФСБ затримала Балуха вранці 8 грудня 2016 року. За повідомленням його дружини, співробітники російської ФСБ з'явилися з обшуками в село Серебрянка Роздольненського району Криму. Обшуки проводилися протягом 4-х годин у будинках Балуха і його матері. Співробітники ФСБ заявили, що на горищі будинку, де живе Балух, виявили 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Підконтрольна Кремлю влада Криму вимагає від Володимира Балуха зняти встановлену 29 листопада на стіні власного будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Захист Балуха і правозахисники, у свою чергу, стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через розміщену на стіні табличку та прапор України, який висів у дворі його будинку.