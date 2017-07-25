У Коростенському районі на базі сільгосппідприємства "Добре Поле" відбулося святкування зажинок

На Житомирщині у селі Сушки Коростенського району на базі сільгосппідприємства «Добре Поле» відбулося святкування зажинок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, участь у святі «Перший сніп» взяли жителі села, керівники сільгосппідприємств району та представники районної влади.

«Для нас є за честь відродити традицію святкування зажинок на Коростенщині. Думаю, що наше починання наступного року продовжать мої колеги з інших господарств району. Приємно, що у святі та в його організації взяли участь місцеві жителі, такі заходи об’єднують громаду», – зазначив на святі директор місцевого ТОВ «Добре Поле» Володимир Тарасенко.

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Керівництво району спільно з аграріями та жителями села зробили перший укіс жита. Після цього гості переглянули концерт.

Сільгосппідприємство «Добре Поле» обробляє понад 500 га землі, вирощує традиційні поліські культури: жито, пшеницю, овес, ячмінь, гречку та трави, які необхідні для відгодівлі десятків голів худоби.

«Добре Поле» сформувало власний парк агротехніки, створило нові робочі місця, допомагає громаді та сільській раді. До 130-річя в школі створили Музей історії села Сушки», - зазначають в облдержадміністрації.

Нагадаємо, на Житомирщині тривають жнива. Аграрії планують зібрати врожай зернових, не нижчий за минулорічний.