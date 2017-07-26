В Одесі аферисти збирали гроші під приводом допомоги бійцям в АТО

В Одесі викрито зловмисника, який збирав гроші з підприємств, представляючись співробітником обласної адміністрації, під приводом допомоги українським бійцям у зоні проведення антитерористичної операції.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Одеської області, напередодні співробітники Одеської місцевої прокуратури № 2 (Малиновський район) повідомили про підозру в шахрайстві чоловікові, причетному до створення фіктивної благодійної організації (ч. 3 ст. 190 КК України).

Читайте такожВ Одесі затримали білоруса – активного учасника подій 2 травня 2014 року

Як уточнили в прес-службі, в липні цього чоловіка викрили співробітники прокуратури і Причорноморського управління кіберполіції України.

За даними слідства, підозрюваний діяв у змові з іншими зловмисниками - жителями Києва. Вони створили фіктивний благодійний фонд, який діяв більше півроку для нібито збирання допомоги на потреби українських військовослужбовців, які перебувають у зоні АТО.

Зловмисники в мережі Інтернет розшукували реквізити великих підприємств, у тому числі на території Одеської області. Надалі зловмисники, по телефону представляючись посадовцями обласних держадміністрацій, зверталися до керівництва підприємств з проханням надати благодійну допомогу пораненим військовослужбовцям і надсилали на електронну адресу підроблені реквізити та правоустановчі документи свого фонду.

Читайте такожВ Одесі судитимуть крюїнгових аферисток, від яких постраждали майже 300 моряків

Після надходження коштів на рахунки «організації» зловмисники знімали їх у банкоматах і використовували для власних потреб. «В результаті зазначених злочинних дій постраждало понад 10 підприємств Одеської області», - зазначили в прокуратурі. Сума завданих збитків становить понад 100 тис. грн.

Під час обшуку в одному з будинків правоохоронці виявили та вилучили комп'ютерну техніку, банківські картки, чорнові записи зі схемами злочинної діяльності.

Наразі правоохоронці вживають заходів, спрямованих на встановлення місця перебування інших співучасників. Розслідування здійснює Малиновський відділ поліції Одеси.