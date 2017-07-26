"Застряглі" на Криті українські туристи здійснили посадку на літак до Києва - МЗС

Українські туристи, які дві доби не могли вилетіти з аеропорту грецького міста Іракліон (острів Крит), вже здійснили посадку на літак до Києва.

Про це у коментарі УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"За інформацією консула щойно відбулася посадка на літак пасажирів. Затримка була через технічні причини", - сказав Кирилич.

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Як повідомляли українські туристи у соціальній мережі Facebook, з аеропорту Іракліона в Україну не могли вилетіти близько двохсот українських громадян.

Всі вони були пасажирами авіакомпанії WindRose, яка не змогла доставити їх до Києва через поломку літака. Рейс був запланований на ранок 25 липня.