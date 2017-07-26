Пілоти бригади тактичної авіації провели показові польоти для журналістів (фоторепортаж)

Під Києвом базується 40-ва бригада тактичної авіації. Тут на винищувачах МіГ-29 пілоти відточують як одиночні маневри, так і групові пілотажі, йдеться у сюжеті ТСН. Пілоти кажуть, що, навіть, найпростіші і відточені вправи щоразу виконують як уперше.

Читайте такожВ Україні заочно дали медаль російському льотчику, який утопив винищувач МіГ-29 біля берегів Сирії (фото)За їхніми словами, кожен політ по своєму складний, треба витримати місце у бойовому порядку, а ще посадка літака - найскладніший елемент польоту.

Перед польотами як новачки так і досвідчені пілоти мають потренуватися на симуляторі. У ньому усе майже справжнє - кабіна пілота, відтворення аеродрому і, навіть, завдання від командира. Єдине - немає зовнішніх чинників - перевантаження тиску в кабіні, відчуття знаходження у повітрі.

МіГ-29 завжди готові до вильоту та ураження цілей. Про об'єкти їм повідомляють з радіолокаційного центру. Військова станція "Малахіт" на відстані 400 км здатна виявляти цілі, у її зоні відповідальності 8 областей України. У разі виявлення об'єкту приймається рішення або на примушення до посадки або знищення.