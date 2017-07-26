До вересня на Житомирщині мають бути утворені госпітальні ради - ОДА

16:31, 26 липня 2017
Суспільство
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Госпітальний рада - це дорадчий орган. Він створюється для визначення пріоритетних завдань, визначення проблемних питань, координації дій по реалізації на госпітальному окрузі державної політики у сфері здравоохранени

Поради створять до 1 вересня / Житомирська ОДА

До 1 вересня цього року на Житомирщині мають бути утворені госпітальні ради, повідомили  УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

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Як зазначається у повідомленні, у державі відбувається реформування галузі охорони здоров’я. "Розпорядженням Кабінету Міністрів України на території Житомирської області сформовані чотири госпітальні округи. Після створення госпітальних округів стоїть питання створення госпітальних рад, які в подальшому мають провести розробку багаторічних планів розвитку госпітальних округів. До 1 вересня на Житомирщині будуть сформовані госпітальні ради",- зазначають у прес-службі відомства.

Цю тему обговорено сьогодні, 26 липня, у Житомирі  на нараді з головами райдержадміністрацій, міськими головами та головами об'єднаних територіальних громад під керівництвом голови облдержадміністрації Ігоря Гундича.

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«Практично в кожному госпітальному окрузі є дві третини  делегатів від тих, які повинні бути за квотою. На сьогоднішній день вже можна починати роботу по установчих засіданнях госпітальних рад для початку їх роботи», – поінформував присутніх начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Микола Суслик.

Голова облдержадміністрації  Гундич встановив дедлайн – до 1 вересня мають бути сформовані госпітальні ради у повному складі. «Я надам відповідне доручення виконкомам 4 міст, аби прискорити процес формування госпітальних рад. А до 1 вересня я хотів би по всім госпітальним округам мати госпітальні ради. Реформа буде іти і ніхто нікого чекати не буде», – звернувся  він до присутніх.

 Нагадаємо, госпітальна рада – це дорадчий орган. Він створюється для визначення пріоритетних завдань, визначення проблемних питань, координації дій щодо реалізації на госпітальному окрузі державної політики в сфері охорони здоров’я, а також для реалізації функціонування медичної допомоги на госпітальному окрузі.

Всі рішення госпітальних рад затверджуються сесіями відповідних територіальних громад.

Членами госпітальної ради є представники міст обласного значення, районів, ОТГ, делеговані для роботи у складі госпітальної ради рішенням відповідних місцевих рад пропорційно до чисельності населення. Детальніше про повноваження госпітальної ради можна дізнатися  на сайті Житомирської обласної державної адміністрації.

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Теги: #госпітаьні ради на житомирщині