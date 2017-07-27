Український міністр проїхався у плацкарті: поскаржився на задуху та білизну (фото)

Міністр інфраструктури Володимир Омелян без попередження проїхався у плацкартному вагоні з Києва до Дніпра. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Спеціально взяв плацкарт і, традиційно, без попередження", - йдеться у повідомленні міністра, який оглянув усі вагони під час подорожі.

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"Вагони оглянув усі. Після ремонту, чисті. З мінусів - волога білизна і нестерпна задуха на початку подорожі. Зате потім кондиціонери працювали, половина туалетів - навіть вакуумні. Шкода, що історії, як ми будемо подавати на перон охолоджені вагони влітку і теплі - взимку, так і залишилися казками", - розповів Омелян.

Також він додав, що, на жаль, на вокзалах й надалі безлад, який нагадує ранній Шанхай, а не Європу.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" відновить понад 150 пасажирських вагонів, 26 липня вона показала один до і після капремонту.