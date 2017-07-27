В Одесі затримали підозрюваного у жорстокому поводженні з тваринами (фото)

Одеські патрульні затримали підозрюваного у жорстокому поводженні з тваринами.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Одеси у Facebook, вчора, близько 23-години, патрульні отримали інформацію про знущання над твариною в одній із багатоповерхівок на вулиці Середній.

За адресою виклику поліцейські помітили мертву тварину та неповнолітню дитину, яка над нею плакала.

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«Дівчина пояснила інспекторам, що під час сімейної сварки батько викинув її пухнастого улюбленця із вікна на 14-поверсі. Патрульні затримали 40-річного чоловіка, який своєї вини не заперечував», – йдеться в повідомленні.

Затриманого доставили до відділку поліції та передали слідчим для подальшого з’ясування усіх обставин.

У діях чоловіка вбачається порушення статті 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами).

Наразі слідчі дії тривають.