Резонансна справа про знущання над котом: київського шкуродера відправили до в'язниці

Голосіївський суд Києва виніс вирок Дмитру Кияниці, якого у квітні минулого року року упіймали на жорстокому поводженні з котом. Як повідомляє ТСН, Кияниці призначили покарання у вигляді 6 місяців позбавлення волі. Втім, вирок набуде чинності не одразу - ще протягом місяця засуджений має право оскаржувати рішення суду, а до тих пір перебуватиме на волі.

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Справа Кияниці набула широкого розголосу, коли до інтернету потрапило відео, на якому засуджений прив'язав кота до дерева за шию та бив його шлангом. Відео виклали в Інтернет зоозахисники, вони ж оплатили лікування тварини. Розгляд справи тривав більше року, з якого кілька місяців чекали на висновки психіатрів, чи був Кияниця осудним.

Як повідомляв УНІАН, у червні ВР посилила покарання за жорстоке поводження з тваринами.