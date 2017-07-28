В Одеській області в Чорному морі знайдено затонуле німецьке судно часів війни з боєприпасами на борту
10:29, 28 липня 2017Суспільство
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Обстеження місця знахідки групою піротехніків заплановано на сьогодні, 28 липня.
На глибині 15 метрів дайвери виявили затонуле судно \ фото vostexpress.org
В Одеській області в Чорному морі виявлено затонуле німецьке судно часів Другої світової війни, на борту якого знаходяться боєприпаси.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 27 липня об 11:10 в селі Лебедівка Татарбунарського району, в акваторії Чорного моря, на глибині 15 метрів дайвери виявили затонуле судно "Теодорих".
"Ймовірно, на борту - боєприпаси. За попередньою інформацією, судно німецьке, часів Другої світової війни", - розповіли в главку.
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