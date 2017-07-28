В Одеській області в Чорному морі знайдено затонуле німецьке судно часів війни з боєприпасами на борту

В Одеській області в Чорному морі виявлено затонуле німецьке судно часів Другої світової війни, на борту якого знаходяться боєприпаси.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 27 липня об 11:10 в селі Лебедівка Татарбунарського району, в акваторії Чорного моря, на глибині 15 метрів дайвери виявили затонуле судно "Теодорих".

"Ймовірно, на борту - боєприпаси. За попередньою інформацією, судно німецьке, часів Другої світової війни", - розповіли в главку.