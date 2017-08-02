У Києві приймальні комісії вишів почали прийом оригіналів документів вступників (відео)

11:02, 02 серпня 2017
Суспільство
623 0

Подати оригінали абітурієнти можуть до 5 серпня.

Приймальні комісії вишів вже почали прийом оригіналів документів / фото УНІАН

Вступили чи ні - абітурієнти дізналися напередодні ввечері, а не о 12:00 через збій у системі. Прийом оригіналів документів для вступу в українських вишах розпочався сьогодні о 09:00. Однак молодь зайняла черги під вишами ще з шостої години ранку, незважаючи на пекельну спеку. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Подати оригінали можна лише до 12:00 години 5 серпня. Якщо випускники не встигнуть подати документи, вони втратять своє бюджетне місце. 

Читайте такожАбітурієнти вже подали більше мільйона заяв

Нагадаємо, вступна кампанія 2017 року розпочалася 12 липня. Рейтинговий список абітурієнтів, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів або вступних іспитів із повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням був оприлюднений 1 серпня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #прийом документів на вступ#приймальна комісія#абітурієнти прийом документів