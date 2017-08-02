Пекельна спека в Україні: що купують для охолодження приміщень – огляд знижок і хітів продажів

Сьогодні на українському ринку побутової техніки представлені безліч приладів, які здатні швидко охолодити приміщення. Якщо вам необхідно оперативно вирішити проблему високої температури, вам підійдуть пристрої, які не потребують установки.

Дані для огляду та ціни з сайту 27.ua.

Щоб стіни не свердлити

Найпростіше, класичне рішення проблеми духоти – вентилятор.

Цікавим з точки зору дизайну, ефективності та ціни є вентилятор Euromac VТ29. Він має циліндричну форму, функцію автоповороту і таймер. Завдяки компактності, він зручний для перевезення. Зараз на нього діє акція – 471 грн.

Підлоговий вентилятор Wild Wind IFS-3510 вартістю 1122 грн популярний завдяки своїй універсальності. Дана модель відмінно підходить як для роботи в приміщенні, так і надворі. Матеріал, з якого виготовлені лопаті і корпус – метал, тому, якщо розташувати його під навісом, він буде стійкий до погодних умов і механічних пошкоджень. Не менш важливою деталлю в дизайні вентилятора є дугоподібна підставка. Вона підходить для установки на горизонтальну поверхню і дає можливість підвішувати кліматичний агрегат до стіни. Літні майданчики кафе, закриті приміщення, цехи та офіси – це лише невеликий спектр застосування цього пристрою.

Настінний вентилятор Wild Wind Dt-IWF3503B вартістю 2698,98 грн зроблений з якісного металу і здатний обертатися по горизонталі 80°. Однією з основних особливостей є висока ступінь безпеки решітки.

Хорошим швидким рішенням також може стати настільний вентилятор UNDERPRICE UTF-2315, який, окрім компактності, відрізняється недорогою ціною – 298,98 грн. Такий вентилятор можна встановити не тільки на своєму робочому столі, а і взяти його з собою куди завгодно.

Настінний вентилятор Wild Wind WWF-4350 є відмінним економ-варіантом (ціна - 448,98), що, втім, не позначається на його якості та ефективності роботи. При цьому, прикріпити його досить легко.

Якщо вам недостатньо потужності вентилятора і необхідна велика ступінь охолодження, але, при цьому, ви хочете обійтися без буріння стін і добути холод швидко – рекомендуємо звернути увагу на мобільний кондиціонер Up! UPM-0705RC, на який до кінця літа діє акція – 5499,96. Кондиціонер можна встановити там, де, приміром, не виходить погодити встановлення спліт-систем. Також цікавою особливістю є автоматичне випаровування конденсату.

Інший мобільний кондиціонер Wild Wind WPM-0910RC Oberwind оснащений системою Singler-Up, за якої мінімізується кількість конденсату, завдяки "розбризкуванню" на поверхню нагрітого конденсатора. Таким чином, кондиціонер не потребує наявності бака для збору конденсату. Сьогодні таку модель можна придбати за 6399.

Рішення «надовго»

Звичайних кондиціонерів на ринку – сотні моделей. Вибирати тут можна довго, виходячи із поєднання характеристик, дизайну і вартості конкретного приладу. Однак, колективний споживчий розум вже зробив свій вибір – нижче список «хітів продажів» серед кондиціонерів в Україні.

Кондиціонер Wild Wind WWM-AC вартістю 4998.96 грн з настінним способом кріплення. Така модель стане в нагоді не тільки в літній період, а й під час морозів, оскільки у функціонал приладу включений обігрів.

Не менш популярним є кондиціонер Ballu BSW-09 HN1/OL/15Y вартістю 6950 грн. Завдяки наявності ряду фільтрів, спліт-система не тільки охолоджує і нагріває повітря, але й покращує його якість. Повітряний HD затримує навіть дрібні фракції пилу. А боротися зі стресом і підвищити імунітет допоможе фільтр Vitamin C.

Кондиціонер Underprice UPM-AC-5C підійде для тих, хто любить тишу і спокій, оскільки прилад має мінімальний рівень шуму. Крім того, система кондиціонування оснащена фільтром, який дозволяє циркулювати чистому повітрю. Внутрішній блок кондиціонера має досить лаконічний і акуратний вигляд, що дозволить йому легко «вжитися» в інтер'єр кімнати. А головне – на цю спліт-систему діє шалена знижка. Зараз його можна придбати за 3999 грн.

Нагадаємо, що в четвер, 3 серпня, вдень у Києві очікується 35-37°, вночі 21-23°.

З 10:00 до 22:00 у зв'язку з підвищенням температури повітря обмежено рух на вулично-дорожньої мережі Києва для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн.

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