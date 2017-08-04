За 2 роки існування Нацполіції "на внутрішньому фронті" загинули 18 поліцейських – Порошенко
17:33, 04 серпня 2017Суспільство
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За словами Порошенка, за два роки існування Національної поліції при безпосередньому виконанні своїх службових обов’язків 18 поліцейських загинули.
Сьогодні відзначається друга річниця створення Нацполіції України / фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко заявляє, що за два роки існування Національної поліції загинули 18 поліцейських.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час урочистих заходів з нагоди другої річниці створення Національної поліції України сьогодні на Софійській площі у Києві.
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«Багато поліцейських наражаються на небезпеку – нерідко, на жаль, смертельну», - заявив він.
«Лише за два роки існування Національної поліції при безпосередньому виконанні своїх службових обов’язків 18 поліцейських загинули. І не на зовнішньому фронті, а на внутрішньому», - додав президент.
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