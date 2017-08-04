Порошенко заявив про подолання в Україні піку злочинності

Президент України Петро Порошенко заявляє, що в Україні подолано пік злочинності, спричинений складною соціально-економічною ситуацією, впливом війни і трансформацією правоохоронної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час урочистих заходів з нагоди другої річниці створення Національної поліції України сьогодні на Софійській площі у Києві.

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«На жаль, не можна ще сказати, що ми досягли докорінного зламу у боротьбі із криміналом в усіх його проявах. У першу чергу тих, які загрожують життю та здоров’ю людей, безпеці та власності громадян», - заявив він.

«Але хороша новина в тому, що таки подолано той негативний пік злочинності, що був спричинений складною соціально-економічною ситуацією, впливом війни і, водночас, трансформацією самої правоохоронної системи», - додав президент.