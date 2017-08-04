Прокуратура відкрила справу за фактом візиту Scooter на окупований півострів

Учасникам німецької групи Scooter, які 4 серпня прилетіли до анексованого Криму, тим самим порушивши закон України, загрожує до 8 років позбавлення волі.

Читайте такожПосол України: приїзд до анексованого Криму матиме для Scooter болючі наслідкиПро це Крим.Реалії розповіла прес-секретар прокуратури Автономної республіки Крим Тетяна Тихончик.

«За зверненням народного депутата Верховної Ради Дмитра Білоцерківця про порушення вимог українського законодавства колективом німецької групи Scooter прокуратурою Автономної республіки Крим внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 332-1 КК України за фактом порушення іноземцями порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (до 8 років позбавлення волі)», - сказала прес-секретар.

За словами представника відомства, прокуратура направить запити до компетентних органів Німеччини про надання міжнародної правової допомоги, щоб здійснити допит учасників групи.

Наприкінці червня посол України в Німеччині Андрій Мельник зустрічався в Гамбургу з менеджером німецької групи Scooter, щоб відмовити музикантів від виступу в анексованому Криму.

Незважаючи на це, музиканти Scooter прибули до Криму, щоб виступити на музичному фестивалі в Балаклаві.

17 червня секретар комітету з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради України, народний депутат Іван Винник заявив, що німецькій групі Scooter заборонять в'їзд в Україну, якщо музиканти вирушать до анексованого Криму через Москву.

За плани виступити на фестивалі ZBFest в анексованому Росією Севастополі німецький колектив Scooter різко розкритикувала депутат Європарламенту від «Зелених» Ребекка Хармс. На її думку, музиканти «стають на бік Путіна», виступаючи на анексованому півострові.

Фронтмен Scooter Ейч Пі Бакстер раніше заявив, що група бачить в участі у фестивалі «лише музичну подію».

Іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями до анексованого Росією Крим через закриті України пункти пропуску, порушують українське законодавство. Деякі з артистів, які виступили на анексованій території або висловилися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій Україні.

МЗС України 25 липня 2016 року опублікувало звернення, в якому застерегло іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок до Криму.