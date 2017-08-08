У Дніпрі велосипедисти влаштували "лежачий протест" (фото)

У центрі Дніпра велосипедисти влаштували «лежачий протест», намагаючись привернути увагу громадськості до проблеми загибелі велосипедистів на дорогах. В акції взяли участь кілька десятків людей, передає Радіо Свобода.

Збираючись на акцію, у руках вони тримали плакати з написами «Досить нас вбивати!», «Зелене світло життю!», «Я хочу жити!».

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Потім, за командою організаторів, учасники акції лягли на асфальт біля своїх велосипедів, символічно зображуючи тіла збитих на дорозі велосипедистів. Один із організаторів – накрився плівкою.

Акція, покликана привернути увагу громадськості до смерті велосипедистів на дорогах.

За словами координатора акції Олексія Брусніцина, окрім того, велосипедисти намагаються привернути увагу влади та громадськості до проблеми покращення велоінфраструктури в місті. За його словами, в Дніпрі досі є райони, некомфортні для велолюбителів.

Водночас учасники акції зазначали, що розуміють і власну відповідальність за безпеку руху на дорогах. Зокрема, за їхніми словами, велосипедисти, які не знають правил дорожнього руху, – у групі ризику.