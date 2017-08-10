Гройсман висловив вимоги до нового керівництва Держприкордонслужби: боротьба з контрабандою та поповнення штату

Нове керівництво Державної прикордонної служби має забезпечити ефективну боротьбу з контрабандою, надійність державного кордону та якісний сервіс для громадян. Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на слова прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у ході зустрічі з новопризначеним головою Держприкордонслужби Петром Цигикалом і екс-керівником відомства, чинним радником президента Віктором Назаренко.

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"Для уряду є абсолютним пріоритетом надійність державного кордону, ефективна боротьба з контрабандою - адже нам треба виробляти нашу конкурентну продукцію, і без ефективного контролю на кордоні це неможливо. А також сервіс. Важливо, щоб наші громадяни, особливо після введення безвізового режиму з ЄС, нормально перетинали державний кордон", - сказав прем'єр.

Також Гройсман закликав керівника Держприкордонслужби продовжити розпочатий проект "Нове обличчя кордону", який передбачає реформу підрозділів служби і набір нових кадрів.

"Дуже хотів би, щоб програма "Нове обличчя кордону" і далі розвивалася, а люди - як гості країни, так і громадяни України відчували повагу і нормальне ставлення з боку Прикордонної служби", - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня президент України Петро Порошенко призначив головою Державної прикордонної служби Петра Цигикала.

Екс-керівник Держприкордонслужби Петро Назаренко подав рапорт про звільнення за станом здоров'я. Йому стало погано 21 липня в Адміністрації президента України під час виступу президента Білорусі Олександра Лукашенка. Назаренко втратив свідомість і був госпіталізований.