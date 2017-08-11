Родини загиблих на Грибовицькому звалищі рятувальників відкликали позов про відшкодування моральної шкоди

Родини рятувальників, які загинули під час пожежі та зсуву сміття на Грибовицькому сміттєзвалищі, відмовились від позову про відшкодування моральної шкоди до Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (ЛМР). Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень, пише видання "Наші гроші. Львів".

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Дружини рятувальників від свого імені та імені дітей звернулись із цивільним позовом до суду 29 березня 2017 року. Позов було подано у рамках кримінального провадження відносно екс-керівника управління житлового господарство ЛМР Юрія Гольця.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на Грибовицькому сміттєзвалищі почалася 28 травня 2016 року. 30 травня стався зсув ґрунту – рятувальники ДСНС Андрій Вненкевич, Юрій Рудий, Богдан Юнка та еколог комунального підприємства «Збиранка» Олександр Бутін опинились під завалами сміття. Тіла трьох рятувальників знайшли на глибині близько шести метрів, пошуки зниклого еколога зупинили через загрозу повторного обвалу.

Виконком Львівської міської ради ухвалив рішення про виділення щомісячної стипендії для дітей загиблих рятувальників у розмірі 4 тис. грн та виділив сім’ям загиблих 2-кімнатні квартири у Львові. Тіло еколога Олександра Бутіна не знайшли, тому до загиблих не зарахували.