У Житомирі 15 серпня проведуть допрем’єрний показ фільму "Червоний"
Прем’єра стрічки "Червоний" запланована на 24 серпня цього року.
15 серпня у Житомирі проведуть допрем’єрний показ фільму «Червоний», що вироблений спільно компаніями «ІнсайтМедіа» – продюсерський центр та Одеською кіностудією. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.
Як зазначається у повідомленні, допрем’єрний показ фільму заплановано на 15 серпня у кінотеатрі ім. Івана Франка о 18.20 год. та 21.00 год.
«Червоний» – однойменна екранізація роману Андрія Кокотюхи. Режисером фільму став Заза Буадзе. У головній ролі – Микола Береза», - сказано у повідомленні.
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Там також зазначається, що події картини розгортаються у 1947 році.
«Головний герой – воїн УПА Данило Червоний – потрапляє у сталінський табір, де йому доводиться пройти крізь пекло та нелюдські каторги, переслідування кримінальних ватажків, підлість, зраду та відчай. Попри це чоловік знаходить у собі сили протистояти репресіям начальника табору та робить спробу вирватися на волю, піднявши перше повстання», - зазначають в ОДА.
Прем’єра стрічки «Червоний» запланована на 24 серпня цього року.
Стрічка створена на замовлення та за підтримки Державного агентства України з питань кіно та вироблена спільно компаніями «ІнсайтМедіа» – продюсерський центр та ПрАТ «Одеська кіностудія».
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