В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві виконроба через невиплату зарплати

Одеські правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві виконроба через невиплату зарплати.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, 9 серпня в поліцію надійшла заява від громадянина про те, що зник його рідний брат, який є жителем Лиманського району Одеської області.

За словами заявника, його 47-річний родич два дні тому на автомобілі Audi А6 виїхав з дому і його місцезнаходження невідоме.

Того ж дня поліцейські на території Березанського району Миколаївської області, за 100 метрів від траси «Одеса - Миколаїв» виявили автомобіль зниклого зі слідами крові в салоні і в багажному відділенні.

Пізніше в ході проведення оперативно-розшукових заходів одеські правоохоронці за сприяння херсонських колег у Херсоні затримали 27-річного підозрюваного. Зазначається, що він зізнався у вбивстві і розповів, що мотивом злочину були боргові зобов'язання.

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«Убитий був виконробом на будівництві, де працював зловмисник. Правопорушник постійно висловлював своє невдоволення з приводу несвоєчасної виплати заробітної плати. Після чергової напруженої розмови зі своїм начальником зловмисник вихопив молоток і завдав потерпілому кілька ударів по голові», - розповіли в главку.

Встановлено, що після вбивства зловмисник разом з ще одним чоловіком на автомобілі потерпілого відвезли його і закопали в полі в районі села Фонтанка Лиманського району, а автомобіль відігнали і кинули в Миколаївській області.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Розслідування триває.

Наразі працівники поліції проводять заходи щодо встановлення місця перебування другого фігуранта. Після чого буде визначено правову кваліфікацію його дій відповідно до чинного законодавства.