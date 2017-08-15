У Криму має припинитися переслідування інакомислення - Amnesty International

Окупаційна влада Криму повинна негайно звільнити затриманих у понеділок в Сімферополі кримськотатарських активістів, відмовитися від спроб притягти їх до відповідальності і припинити переслідування інакомислення на півострові.

Про це сказано в заяві Amnesty International, передає Українська правда.

"Затримання та арешт Сервера Караметова саме по собі кричущим порушення прав на свободу слова і зібрань, але затримавши активістів, що вийшли на його підтримку, де-факто влада Кримського півострова перевершила саму себе, демонструючи патологічну нетерпимість щодо будь-якого інакомислення", - вважає виконавчий директор Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

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"Ми вимагаємо негайного звільнення всіх затриманих сьогодні кримськотатарських активістів і припинення будь-якого незаконного переслідування кримчан", - заявила вона.

В Amnesty International нагадали, що щонайменше чотири людини були затримані в понеділок під час одиночних пікетів на підтримку арештованого 10 серпня на десять діб Сервера Караметова.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 14 серпня, в Сімферополі четверо літніх чоловіків вийшли на поодинокий пікет на підтримку арештованого Сервера Караметова з плакатами: "Путін, наші діти не терористи і не екстремісти", один із них був затриманий. Пізніше стало відомо, що в Сімферополі затримали і відвезли до Залізничного райвідділу поліції ще не менш як чотирьох людей, що вийшли на поодинокі пікети на підтримку Караметова: Ярікула Давлатова, Олександра Дьячкова, Сейтумера Сейтумерова і Селіма Тейфукова.

За інформацією адвоката Заїра Смедляєва, було затримано 8 активістів, серед них правозахисниця Лілі Гемеджі.