У Дніпрі хлопець "відпочивав" на лавці у дворі житлового будинку з пістолетом і гранатою

Поліцейські Дніпра затримали хлопця, який сидів на лавочці з гранатою і газовим пістолетом. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

14 серпня на світанку поліцейські помітили молодого чоловіка, який сидів на лавці у дворі багатоповерхового будинку по вул. Академіка Янгеля і пив пиво. Підійшовши до нього, правоохоронці побачили у нього гранату РГД-5 та газовий пістолет.

Під час перевірки документів та при поверхневому огляді чоловіка в кишені його шортів поліцейські виявили магазин з трьома патронами калібру 9 мм.

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На місце події виїхали співробітники слідчо-оперативної групи, задокументували факт зберігання небезпечних предметів. Вилучене направили на експертизу для дослідження. Чоловіка доставили в Чечеловское відділення поліції.

Порушником виявився раніше не судимий 25-річний місцевий житель. Молодий чоловік пояснив, що пістолет і грант він знайшов вранці у дворі будинку. Пістолет хотів залишити собі для самооборони, а гранату використовувати в риболовлі.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на термін від 3-х до 7 років.

Нагадаємо, раніше на Харківщині невідомі кинули гранату на подвір'я директора птахофабрики. За інформацією поліції, в результаті вибуху ніхто не постраждав.