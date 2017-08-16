Проповзти непоміченим і подолати будь-яку перешкоду: на Львівщині провели змагання серед службових собак Нацгвардії (відео)
12:47, 16 серпня 2017Суспільство
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На змаганнях з багатоборства собаки долають смугу перешкод.
Деякі із псів-учасників побували в зоні проведення АТО / скріншот
На Львівщині провели змагання серед службових собак Нацгвардії, йдеться у сюжеті ТСН.
Зазначається, що на службі чотирилапі повинні вміти вистежувати по сліду противника і затримати його. Проповзти непоміченим і здолати будь-яку перепону. Знайти зброю і захистити господаря.
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На змаганнях з багатоборства собаки долають смугу перешкод - стрибають через двометровий бар'єр, повзають під сіткою, і навіть лазять по драбинах.
Деякі із псів-учасників побували в зоні проведення АТО та вміють шукати бомби.
На Львівщині службові собаки Нацгвардії змагалися у вправності та витривалості
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