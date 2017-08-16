Забирали паспорти і примушували працювати на будівництві: на Дніпропетровщині з "реабілітаційних центрів" звільнили 87 осіб

У Дніпропетровській області поліцейські звільнили 87 осіб, які незаконно утримувалися в так званих реабілітаційних центрах. Про це повідомив відділ комунікації обласної поліції на сторінці в Facebook.

Зазначається, що співробітники поліції і прокуратури провели 9 обшуків у місцях незаконного утримання людей. Зараз всі потерпілі повернулися додому.

"Правоохоронці з'ясували, що керівники "центрів" обіцяли "пацієнтам" допомогти позбавитися від наркотичної, алкогольної та тютюнової залежності. Часто самі батьки оплачували своїм дорослим дітям перебування в таких закладах або ж залежні повинні були самі добувати собі засоби на харчування", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "пацієнти" проживали у приватних будинках в невеликих кімнатах на 6-10 чоловік, спали на двоярусних ліжках.

Згідно з повідомленням, перші кілька місяців "лікування" їм не дозволяли виходити у двір. Розпорядок їх дня складався з читання Біблії, молитов і слухання проповідей.

"Щоб не було можливості втекти, забирали телефон та паспорт. Згодом, коли "наставник" вважав, що людина одужала, його випускали на роботу за межами дому. Найчастіше чоловіків залучали до тяжкої фізичної праці на будівництві", – розповідають в поліції.

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За словами чоловіка, який добровільно прийшов на "лікування", така схема дозволяла багатьом людям позбутися від залежності. "Я сам 11 років вживав наркотики, кілька разів був засуджений за крадіжки і грабежі. Коли у в'язниці почув про діяльність такого центру, вирішив спробувати і добровільно прийшов сюди. Тепер я допомагаю людям позбутися від наркотичної залежності", – сказав він.

Однак, як зазначають у поліції, більшість "пацієнтів" центру вважають, що їх незаконно позбавили волі і змушували до праці.

Зараз поліцейські встановлюють організаторів так званих реабілітаційних центрів, які будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини).

За вказане правопорушення законом передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 146 (незаконне позбавлення волі).

Як повідомляв УНІАН, раніше в Литві затримали банду работоргівців, які везли на продаж українців. Окружний суд Вільнюса дав дозвіл на арешт затриманих – одного українця і трьох литовців. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 12 років.