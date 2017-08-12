У Литві затримали банду работорговців, що везли на продаж українців

У Литві затримали організаторів міжнародної мережі торгівлі людьми, які збиралася вивезти до Британії для примусової праці громадян України, повідомляє TBi з посиланням на Литовська Служба охорони державного кордону.

Ця операція стала результатом співпраці силовиків Литви, України, Великої Британії та Польщі.

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Окружний суд Вільнюса вже дав дозвіл на арешт затриманих – одного українця і трьох литовців. Їм загрожує позбавлення волі на термін від 4 до 12 років.

Дев'ятьох громадян України, яких хотіли переправити у трудове рабство до Британії, виявили під час обшуків у приміщеннях, що належать затримани.