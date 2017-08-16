У Польщі затримали 21 українця за порушення правил перебування, їх депортують

У Польщі протягом 12 та 13 серпня затримали 21 громадянина України за порушення правил перебування в країні.

Про це повідомляє прес-служба Прикордонної служби Польщі.

Зокрема, 18 українців буди затримані у Сілезькому воєводстві, ще троє - у місті Ополе.

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"У 16 громадян України були дозволи на роботу в Польщі, проте вони відрізнялись від заявлених при отриманні візи. Ще у п'ятьох були прострочені терміни перебування в Шенгенській зоні", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з порушенням іноземцями законодавства Польщі було відкрито адміністративне провадження, за підсумками якого прийнято рішення про депортацію 21 громадянина України.