Яскраві костюми, ретро-трамвай та вітчизняні рокери: з'явились фото зі зйомок комедії "Шляхетні волоцюги" у Львові (фоторепортаж)

У Львові знімали фільм «Шляхетні волоцюги». За жанром картина – авантюрна комедія.

Як передає кореспондент УНІАН за процесом могли спостерігати містяни, адже зйомки велися безпосередньо на вулицях Львова.

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Режисером стрічки став Олександр Березань.Також на змінальному майданчику були і музиканти із рок-гурту "Брати Гадюкіни".