Яскраві костюми, ретро-трамвай та вітчизняні рокери: з'явились фото зі зйомок комедії "Шляхетні волоцюги" у Львові (фоторепортаж)
13:25, 17 серпня 2017Суспільство
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На знімальному майданчику також помітили гурт "Брати Гадюкіни".
Режисером став Олександр Бевзань / фото УНІАН
У Львові знімали фільм «Шляхетні волоцюги». За жанром картина – авантюрна комедія.
Як передає кореспондент УНІАН за процесом могли спостерігати містяни, адже зйомки велися безпосередньо на вулицях Львова.
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Режисером стрічки став Олександр Березань.Також на змінальному майданчику були і музиканти із рок-гурту "Брати Гадюкіни".
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