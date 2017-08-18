Нацполіцію до Дня Незалежності перевели на посилений варіант несення служби

Національна поліція України переведена на посилений варіант несення служби. Про це в. о. міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив сьогодні, 18 серпня, під час наради за участю керівництва Національної поліції, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Держслужби з надзвичайних ситуацій та Державної міграційної служби, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Яровий підкреслив, що напередодні державних свят – Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України – всі органи системи МВС мають зосередити максимальні зусилля на підготовці до забезпечення публічної безпеки та порядку в країні.

«Попереду державні свята і планується проведення масових заходів у всіх областях. Ми повинні продемонструвати, що ми спроможні забезпечити правопорядок у державі. Тому з 20 серпня особовий склад Національної поліції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Держслужби з надзвичайних ситуацій переводиться на посилений варіант несення служби», – зазначив в. о. міністра внутрішніх справ.

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Яровий наголосив на важливості тісної взаємодії регіональних підрозділів правоохоронних органів з місцевою владою, органами місцевого самоврядування, за потреби – й з громадськими організаціями. Це дозволить урахувати особливості кожного регіону й визначити основні напрями організації забезпечення порядку й безпеки на місцях.

В. о. міністра внутрішніх справ поставив завдання максимально залучити особовий склад Національної поліції для патрулювань, насамперед у місцях проведення масових заходів. Окремо звернув увагу на необхідність посилення контролю на пунктах в’їзду-виїзду з міст і за ситуацією на дорогах.

Водночас голова Нацполіції Сергій Князєв підкреслив, що до цілодобового несення служби, в тому числі й на вихідні, залучатимуться всі підрозділи поліції, враховуючи допоміжні служби. «Сьогодні з 15:00 поліція переходить на посилений режим несення служби, який триватиме до особливого розпорядження 26-27 серпня», – сказав Князєв.

Як повідомив командувач НГУ Юрій Аллеров, підрозділи Національної гвардії готові до посиленого варіанту несення служби й наразі допрацьовуються питання взаємодії. «Головне – працювати на перспективу. Тому ми просимо керівників областей інформувати про зміну оперативної обстановки керівників на місцях та командирів частин, для того, щоб була можливість швидше приймати ті чи інші рішення», – зауважив Аллеров і висловив впевненість у готовності правоохоронців забезпечити порядок під час свят.

Своєю чергою перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький наголосив на необхідності посилення цілодобового моніторингу техногенної та пожежної безпеки у зв’язку з найвищим 5 класом пожежної небезпеки на території держави, а також штормовим попередженням. «Наше завдання – разом з органами місцевої влади вжити заходів щодо протидії виникненню пожеж, зокрема у лісових масивах, забезпечити постійну готовність підрозділів до виконання завдань за призначенням», – сказав Мельчуцький і підкреслив важливість тісної взаємодії з підрозділами Нацполіції, Нацгвардії, ДПСУ та ДМС на місцях.

За словами першого заступника голови Держприкордонслужби Василя Серватюка, на сьогодні підрозділи відомства виконують завдання у посиленому режимі. Він також повідомив про збільшення пасажиропотоків на державному кордоні, що обумовлено завершенням сезону відпусток, підготовкою до державних свят і наближенням навчального року.

«Також спостерігається підвищення ділової активності пунктів пропуску. Ці чинники збільшують ймовірність виникнення конфліктних та провокаційних ситуацій», – повідомив Серватюк і додав, що можливість провокативних дій у районі пунктів пропуску з блокуванням різного роду очікується протягом святкових днів та першої декади вересня. Крім того перший заступник голови Держприкордонслужби звернувся до обласних підрозділів правоохоронних органів в прикордонних областях з проханням опрацьовувати план спільних дій локалізації нестандартних ситуацій різних напрямків.

Як повідомила перший заступник голови Державної міграційної служби Діна Пімахова, працівники центрального апарату служби та територіальних органів, пунктів перебування іноземців та пунктів тимчасового розміщення біженців розуміють відповідальність і працюватимуть у належному режимі.

Наприкінці зустрічі в. о. міністра внутрішніх справ підкреслив, що зараз зусилля всіх органів МВС зосереджені на підготовці до державних свят і відбіркового матчу Чемпіонату світу з футболу у Харкові. Проте Яровий переконаний, що навчання та злагодження дій всіх підрозділів повинні проходити на постійній основі. Саме такий підхід дасть можливість правоохоронній системі бути готовою до будь-яких викликів, насамперед зумовлених військовими діями на сході країни й терористичними загрозами.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на День Незалежності відбудеться військовий парад. Міністр оборони Полторак стверджує, що він буде проведений "по-іншому", ніж паради попередніх років. Крім того, в рамках святкування Дня Незалежності, окремо від параду, буде проведена презентація сучасної зброї, яка була розроблена за останні три роки.