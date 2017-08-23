У середу, 23 серпня 2017 в Дніпрі Генеральний прокурор України Юрій Луценко привітав працівників прокуратури з Днем Незалежності України та Днем Державного прапора України. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Урочистості розпочалися в пам'ять загиблих співвітчизників. «Вже четвертий рік поспіль українські воїни, що захищають нашу землю у південно-східних регіонах країни, низький уклін тим, хто зараз перебуває на передовій. Пишаємося мужністю і героїзмом військовослужбовців, добровольців, прикордонників, міліції, волонтерів, медичних працівників і наших прокурорів», - зазначив Юрій Луценко.

Генеральний прокурор окремо зупинився на результатах роботи прокуратури в області. «Дніпропетровська область показала чи не найкращий результат в Україні», - зазначив він.

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Юрій Луценко зазначив, що за втручання органів прокуратури тільки протягом 2016-2017 років судами прийнято рішення про повернення в державну власність 182 об'єктів нерухомості вартістю понад 48 млн грн. «Серед повернутих місту об'єктів - приміщення військкомату Амур-Нижньодніпровського району, управління праці та соціального захисту населення, відділ міграційної служби, відділення Червоного хреста, стоматологічна клініка, бібліотека, державні нотаріальні контори, дитяча юнацька спортивна школа олімпійського резерву з художньої гімнастики, приміщення військового госпіталю та інші», - перерахував Генеральний прокурор.

За його словами, саме активна робота по поверненню приміщень у державну власність дозволила видати сім'ям працівників прокуратури 16 службових квартир. Сертифікати на них прокурорам вручив мер Дніпра Борис Філатов. Він подякував за роботу, яка дала плідні результати для міста.

Також Генеральний прокурор вручив відомчі нагороди 19 співробітникам органів прокуратури Дніпропетровської області.

Вітаючи зі святами присутніх, Юрій Луценко побажав прокурорам професійних досягнень, витримки та наснаги у роботі, міцного здоров'я, особистого щастя, миру і злагоди.

Як повідомляв УНІАН, у параді на День Незалежності України візьме участь 231 військовослужбовець іноземних держав. У святкуванні візьмуть участь міністри оборони Грузії, Литви, Латвії, Молдови, Польщі, Чорногорії, Естонії, заступник оборони Великобританії, а також безліч офіційних осіб і делегацій.