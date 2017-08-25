У монастир на Закарпаття переданий на вічне зберігання ковчег з мощами Миколая Чудотворця

Керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Антоній (Паканич) сьогодні передав на вічне зберігання в Вознесенський жіночий монастир на Закарпатті ковчег з мощами одного з найшанованіших святих в Православному світі - святителя Миколая Чудотворця.

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Як повідомляє Центр інформації УПЦ, митрополит Антоній подарував святиню монастирю в день свого 50-річчя. Митрополит Антоній народився в селі Чумальово Тячівського району на Закарпатті, з дитинства разом з батьками відвідував Вознесенський монастир.

"У цей день я передаю частку мощей святителя Миколая Мирлікійського монастирю, в якому я виріс духовно, для того щоб святитель молився про цю землю і про всіх її боголюбивих людей. Сьогодні найважливіша подія за всю історію монастиря. Предстоятель нашої Церкви очолив тут службу. Сьогодні тут багато людей, вони прийшли помолитися за Україну. Ми молимося, щоб Господь змилувався над нами і дав нам мир, щоб ми всі побачили розквіт нашої Батьківщини", - сказав митрополит Антоній.

ПредстоятельУкраінской Православної Церкви митрополит Онуфрій нагородив митрополита Антонія правом носити другу панагію.

"Ви - мій помічник, боголюбивий, надійний. Нехай Господь Вас береже!", - сказав митрополит Київський і всієї України.

Микола Чудотворець відомий як швидкий помічник, покровитель дітей, мореплавців і мандрівників, захисник невинно обмовлених.