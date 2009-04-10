У Києві міліція побила адвоката

Працівники Голосіївського райвідділу Головного управлінні МВС України в Києві 8 квітня побили адвоката Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Актіо» Сергія КАЛЕНІЧЕНКА при здійсненні представництва інтересів одного з київських товариств з обмеженою відповідальністю.

З приміщення Голосіївського райвідділу міліції швидка медична допомога госпіталізувала адвоката до міської лікарні № 17. Про це УНІАН повідомив сам С.КАЛЕНІЧЕНКО.

Зокрема, за його словами, він та юрисконсульт “Актіо” Роман ДОРОШЕНКО о 16.40 того дня прибули за викликом свого довірителя - директора ТОВ «А-Л» для надання правової допомоги. Як з’ясувалося, у приміщенні ТОВ, куди прибули правозахисники, знаходились троє співробітників відділу державної служби боротьби з економічною злочинністю (ВДСБЕЗ) Голосіївського райуправління міліції, які без пред’явлення службових посвідчень та направлення на перевірку вимагали від директора ТОВ документи на товари та проведення перевірки.

На законні вимоги адвоката пред’явити службові посвідчення та пояснити причини перевірки на складі, співробітники міліції, в порушення вимог ст. 5 Закону «Про міліцію», в брутальній формі відмовилися представитися, заявив С.КАЛЕНІЧЕНКО. В зв’язку з тим, що низка документів ТОВ знаходиться на адвокатському зберіганні АО «АФ «Актіо», адвокат С.КАЛЕНІЧЕНКО, керуючись чинним законодавством України, вимагав з’ясування правомірності витребування співробітниками ВДСБЕЗ документів ТОВ.

Проте співробітники ВДСБЕЗ Голосіївського райуправління міліції, за словами С.КАЛЕНІЧЕНКА, із застосуванням грубого фізичного примусу «зачистили» приміщення ТОВ від директора та правозахисників. Опечатавши приміщення ТОВ, співробітники ВДСБЕЗ, використовуючи фізичне насильство, заштовхали директора та правозахисників до авто і доставили до одного з кабінетів Голосіївського РУ ГУ нібито для надання пояснень, зазначив адвокат.

Як додав С.КАЛЕНІЧЕНКО, з метою з’ясування причин таких неправомірних дій стосовно директора ТОВ та надання їй необхідної правової допомоги він знаходився разом зі своєю довірителькою, яку, стверджує він, із застосуванням фізичного впливу утримували в кабінеті. При цьому співробітники ВДСБЕЗ вимагали від неї написати відмову від адвоката та дати пояснення, але положень ст. 63 Конституції України, згідно з якою особа не несе відповідальності за відмову від дачі показань чи пояснень відносно себе, їй роз’яснено не було, стверджує С.КАЛЕНІЧЕНКО.

За словами адвоката, один із співробітників ВДСБЕЗ заборонив йому надавити будь-яку правову допомогу директору ТОВ, а коли С.КАЛЕНІЧЕНКО відмовився від такої пропозиції, то, за його словами, наслідком стала нецензурна лайка співробітників ВДСБЕЗ, застосування фізичного насильства для видворення його з кабінету, де продовжували утримували довірительку. У коридорі Голосіївського РУ ГУ, заявив адвокат, кілька співробітників міліції почали бити його. За словами С.КАЛЕНІЧЕНКА, правоохоронці завдавали ударів в область грудей та ребер. Його стан був таким, що швидка, яка прибула близько 18-ї год. госпіталізувала його до міської лікарні № 17.

Полишена адвокатського захисту та правової допомоги директорка ТОВ протиправно утримувалась у Голосіївському РУ ГУ майже до 21.30. За даними «Адвокатської фірми «Актіо», весь цей час від неї вимагали написати відмову від адвоката та взяти пояснення без пред’явлення будь-яких документів, які б підтверджували правомірність такої вимоги з боку правоохоронного органу.

Як заявив УНІАН партнер АО «Адвокатська фірма «Актіо» Владислав МАКСИМОВ, коментуючи інцидент, “на жаль, таке явище має масовий характер. Працівники правоохоронних органів, розуміючи, що надання правової допомоги з боку адвокатів унеможливлює «вибивання» (з застосуванням фізичного та/або морального насильства) з пересічних, необізнаних (в правовому сенсі) громадян, постійно намагаються створити перешкоди в отриманні громадянами правової допомоги. Зокрема, уникнути роз’яснення громадянам того, що вони не несуть відповідальності за відмову від дачі показань чи пояснень відносно себе (ст. 63 Конституції України)”. “Оскільки адвокати добросовісно виконують свої обов’язки правозахисників і не залишають своїх довірителів, єдиним засобом для працівників правоохоронних органів позбутись адвоката є фізичне усунення адвоката від клієнта (довірителя)”, - зазначив В.МАКСИМОВ.