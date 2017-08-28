Порошенко очікує найближчим часом ухвалення освітньої реформи

Президент України Петро Порошенко очікує найближчим часом ухвалення у Верховній Раді освітньої реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час відкриття загальноосвітньої школи №9 у місті Покровськ в Донецькій області.

«Хочу привітати викладацький склад, вчителів, учнів з дуже важливими кроками, які ми зараз робимо по освітній реформі. Закон про освітню реформу зараз знаходиться у Верховній Раді, сподіваюся, що найближчим часом він буде проголосований», - заявив він.

«Кардинально підвищуються стандарти навчання, не в останню чергу пріоритетом є підвищення заробітної платні вчителям. Я розглядаю це підвищення не просто як видаткові статті бюджету, а як інвестиції держави в своє майбутнє», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 6 жовтня 2016 року ухвалила в першому читанні проект закону про освіту (№3491-д).

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Документом передбачена реформа середньої освіти: зміна системи та децентралізація управління освітою, переорієнтація на формування у дітей необхідних для життя ключових компетентностей, для чого буде оновлення стандартів освіти, поступовий перехід до 3-річної старшої профільної школи та забезпечення справжньої профілізації.

Відповідно до законопроекту, навчання учнів за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти починається: для початкової освіти та профільного середньої освіти - з 1 вересня 2018 року, для базової середньої освіти - з 1 вересня 2022 року.

23 серпня Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що пропонуватиме почати роботу нової сесії парламенту з освітньої реформи.