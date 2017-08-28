Україна попри російську агресію продовжуватиме розбудову мирного життя на Донбасі - Порошенко

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна попри російську агресію крок за кроком продовжуватиме розбудову мирного життя на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час відкриття загальноосвітньої школи № 9 у місті Покровськ Донецької області.

«Наголошую, що попри російську військову агресію, всі біди, всі негаразди, що через неї трапилися з нами, ми і надалі крок за кроком будемо продовжувати розбудову мирного життя на Донбасі», - заявив він.

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За його словами, Україна буде відновлювати зруйновану війною інфраструктуру, будувати дороги. «Лише цього року 800 млн грн буде спрямовано на дорожнє будівництво, в тому числі і через реалізацію президентського експерименту, коли перевиконання митних зборів буде залишатися в області та спрямовуватися на будівництво доріг, які в тому числі були зруйновані війною, об’єктів інфраструктури, шляхопроводів, які були зруйновані, і зараз справа нашої честі – їх відновити», - наголосив глава держави.