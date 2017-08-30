Українців немає серед постраждалих чи загиблих внаслідок урагану в Техасі – посольство

Станом на 29 серпня українців серед загиблих чи госпіталізованих від урагану Харві в американському штаті Техас немає.

Про це йдеться в повідомленні посольства України в США на сторінці відомства у Facebook.

«Посольство разом з Почесним консульством України у Х’юстоні продовжує ретельний моніторинг ситуації щодо громадян України, які перебувають на території наслідків стихійного лиха, та у разі потреби готове оперативно відреагувати та надати допомогу», – повідомили у диппредставництві.

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Українців просять у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію у зв'язку з ураганом та його наслідками невідкладно телефонувати на гарячу лінію посольства України в США за телефоном: +1 202 322 2616.