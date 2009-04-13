«Сім чудес Ялти» з'являться на поштових марках

Державне підприємство «Укрпошта» запропонувало випустити поштові марки з видами «Семи чудес Ялти», які були визначені до 170-річчя міста.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мерії Ялти.

«Власні марки з видами «Семи чудес Ялти», які до 170-ліття міста вибрали ялтинці та жителі багатьох міст світу, стануть непоганою рекламою для курорту», - вважають в мерії.

Переможцями акції «Семи чудес Ялти» в 2008 році стали замок «Ластівчине гніздо», Воронцовський палац і парк в Алупці, Нікітський ботанічний сад, Храм Воскресіння Христового у Форосі, гора Ай-Петрі, гора Аю-Даг і набережна Ялти.

Ідею з марками запропонувало керівництво «Укрпошти» як «пілотний проект» в Україні. Сам проект «Власна марка» впроваджується в країні з 2007 року. «Власна марка» - це поштова марка з чистим купоном, на якому можна зобразити те, що бажає замовник. «Наприклад, зробити подарунок до дня народження і замовити марку з фотографією іменинника. За задумом, на одній - зображення видів Ялти, а на іншій - ваше власне фотозамовлення», - зазначили в мерії.

До появи марок з видами Ялти належить провести відбір кращих фотографій на художній раді Дирекції розробки знаків поштової оплати.

Замовити таку послугу можна буде в будь-якому поштовому відділенні по всій країні. Вартість від 82 грн. за марковий аркуш з 18 марками номіналом 0,7 грн. і до 194 грн. за марковий аркуш з 22 марками номіналом 1 грн.