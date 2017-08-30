Прокуратура оскаржить рішення суду щодо Шуфрича-молодшого, якого відпустили на поруки батька

Прокуратура міста Києва подаватиме апеляцію на ухвалу Шевченківського районного суду Києва, якою підозрюваному у скоєнні ДТП Нестору Шуфричу-молодшому обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам по завершенню судового засідання заявила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

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“Ми вивчимо цю ухвалу, як тільки отримаємо її текст, але вже зараз можу сказати, що ми будемо її оскаржувати”, - сказала вона.

За її словами, слідство надало документи, які підтверджують тяжкий стан потерпілого у ДТП, хоча суддя, зачитуючи ухвалу, поміж іншим зазначила, що слідство не надало медичних документів щодо стану потерпілого.

Окрім того, прокурорами буде вивчено ухвалу суду також і на предмет відсутності чи наявності конфлікту інтересів в тому факті, що Нестор Шуфрич-старший, як посадова особа найвищого рангу, взяв на поруки свого близького родича.

Зауважимо, у прокуратури є 5 днів для того, щоб оскаржити рішення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 серпня, Шевченківський районний суд Києва обрав Шуфричу-молодшому запобіжний захід у вигляді особистої поруки, не задовольнивши клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт. Поручителем виступить батько Шуфрича – народний депутат України.

26 серпня на вулиці Шота Руставелі у Києві Шуфрич-молодший, перебуваючи за кермом автомобіля марки Bentley, скоїв наїзд на 31-річного пішохода Олексія Мельниченка. Постраждалого з численними травмами госпіталізували. У прес-службі народного депутата стверджували, що Bentley не належить Шуфричу-молодшому, а був наданий автосалоном для зйомок кліпу його товариша-реп-виконавця.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження. Як зазначили у поліції, тест показав, що син Шуфрича на момент скоєння ДТП був тверезий. У нього взяли аналізи для встановлення наявності наркотичного сп’яніння. Також у Шуфрича-молодшого правоохоронці вилучили закордонний паспорт.

За повідомленнями ЗМІ, постраждалий у ДТП чоловік перебуває у Київській міській клінічній лікарні № 17. До клініки прибули ізраїльські медики, які лікуватимуть його разом з українськими лікарями. 28 серпня у ЗМІ з’явилась інформація з посиланням на батька постраждалого, що Мельниченко перебуває у свідомості та намагається спілкуватись.

29 серпня Шуфричу-молодшому оголосили підозру. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.