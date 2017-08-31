Нацгвардійці присягатимуть на вірність українському народові на площі перед Верховною Радою

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що військовослужбовці Національної гвардії прийматимуть присягу на вірність українському народові на площі перед Верховною Радою. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час заходів із вшанування пам'яті військовослужбовців Нацгвардії, які загинули 31 серпня 2015 року під час несення служби біля будівлі Верховної Ради.

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«Для нас те, що сталося тоді, - це велика трагедія і велике усвідомлення, тому сьогодні ми прийняли рішення, це буде дуже правильно і чесно - приймати присягу надалі Національними гвардійцями тут, на цьому місці - на площі перед Верховною Радою, на місці, де хлопці виконали свій обов'язок», - заявив він.

Сьогодні на стіні біля центрального входу до Верховної Ради відкрили пам’ятну дошку на честь військовослужбовців Національної гвардії, які загинули під час масових заворушень на площі Конституції 31 серпня 2015 року. У церемонії відкриття пам’ятної дошки взяли участь голова ВР Андрій Парубій, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, командувач Нацгвардії Юрій Аллеров, народні депутати та родичі загиблих нацгвардійців.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2015 року після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації біля ВР відбулися масові заворушення. Тоді агресивно налаштовані учасники мітингу стали штурмувати парламент, жбурляти бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули четверо бійців Нацгвардії. Ще близько 150 людей постраждали.

За підозрою в застосуванні гранати тоді затримали колишнього бійця батальйону спецпризначення "Січ" МВС України Ігоря Гуменюка. Підозри у кримінальному провадженні щодо подій 31 серпня оголосили членам партії «Свобода» Юрію Сиротюку, Едуарду Леонову, Ігорю Швайці та іншим.