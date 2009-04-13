Симпатиків "Остапа Бандери" відпустили на волю

Ворошилівський районний відділ Донецького міського управління міліції виніс постанову про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно студентів Донецького національного університету, які збирали підписні листи за присвоєння університету імені Василя Стуса.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, у порушенні кримінальної справи було відмовлено на підставі п.1 ст. 6 Криміанльно-процесуального кодексу України (за відсутності події злочину).

Донецька міліція за декілька днів до цього отримала доручення від прокуратури Ворошилівського району Донецька на підставі статті 97 Кримінально-процесуального кодексу щодо проведення перевірки за фактами, які викладено у зверненні до прокуратури від імені керівництва ДонНУ.

Працівники міліції провели дослідчу перевірку та опитали чотирьох студентів. Це й стало підставою для відмови в порушенні кримінальної справи.

Як пише Українська правда, студенткам другого курсу "випала честь" поспілкуватися з міліціонером на ім’я Віталій Марков."Спочатку нас викликали через чергового на першому поверсі студентського гуртожитку до директора студмістечка. Там побачили чоловіка, який відрекомендувався "представником міліції". Однак, жодного посвідчення не показував. Почав розмову наступально: "Зізнавайтеся по-доброму, бо гірше буде". Ми спитали, в чому власне зізнаватися? Він пояснив, що наші підписи "за" Василя Стуса є підробленими. Коли ми сказали, що готові ще раз поставити підпис під зверненням про надання університету імені Василя Стуса, він заявив, що "Стус – це те саме, що і Остап Бандера і Гітлер".

Він повідомив також, що ректор Донецького національного університету проти цієї ідеї і це головне. Натомість, як виявилося, у нього є власна ідея щодо найменування вишу – ДонНУ імені Володимира Путіна. За його інформацією, Донбас є частиною Росії і він сподівається, що невдовзі він офіційно перейде до Росії.

З метою недопущення порушення прав людини міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО доручив взяти цю справу під особистий контроль помічнику міністра з прав людини в Донецькій області.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2008 року громадські організації «Поштовх» і «Громадська ініціатива Донеччини з відновлення історичної пам`яті» почали збір підписів за присвоєння Донецькому національному університету імені Василя Стуса. За заявою координатора акції Станіслава ФЕДОРЧУКА, «настав час надати нашому навчальному закладу свою індивідуальність». Ініціатори акції написали звернення до Президента.

9 лютого Президент Віктор ЮЩЕНКО доручив міністру освіти та науки Івану ВАКАРЧУКУ і голові Донецької облдержадміністрації Володимиру ЛОГВИНЕНКУ розглянути в найкоротші терміни ініціативу студентського самоврядування про присвоєння ДонНУ імені Василя Стуса.

19 лютого конференція трудового колективу університету проголосувала проти присвоєння вузу імені Василя Стуса. Цій конференції передували конференція представників органів студентського самоврядування університету і засідання вченої ради, які також проголосували проти присвоєння університету імені поета-правозахисника.

На початку квітня адміністрація Донецького національного університету звернулася до прокуратури з проханням перевірити дійсність підписів студентів, які підтримали ідею надання університету імені Василя Стуса.