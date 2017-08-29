Справа щодо трагедії 2 травня в Одесі: прокурор заявив про упередженість суддів

Представник державного обвинувачення заявив про упередженість колегії суддів Іллічівського міського суду Одеської області, що розглядає кримінальне провадження про масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, сьогодні, 29 серпня, під час засідання прокурор заявив відвід суддям у зв'язку з допущенням суддями низки грубих порушень під час судового розгляду.

«Наприклад, на одному із засідань суд задовольнив клопотання сторони захисту про відвід прокурора, вийшовши за межі своїх повноважень, а також за відсутності учасників судового провадження», - відзначили у прес-службі.

Крім того, суддями порушено принцип змагальності сторін, свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, що свідчить про упередженість суду.

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Відзначається, що суд відмовив представнику звинувачення у своєму відводі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Іллічівський міський суд продовжив термін утримання під вартою на 30 діб п'ятьом фігурантам справи про заворушення 2 травня 2014 року в Одесі.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Розпочалися зіткнення в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якому також загинули люди.