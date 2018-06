Паста, ринок і вуличні танці: Дейєнеріс та Джон Сноу стали зірками реклами Dolce & Gabbana (відео)

Джон Сноу і Дейєнеріс Таргарієн разом не тільки в новому сезоні культового серіалу, але і в кампейні Dolce & Gabbana. Шанувальники так довго чекали виходу сьомої Гри престолів, що з захопленням сприйняли рекламу з улюбленими персонажами.

Міні-фільми режисера Маттео Гарроне розповідають про пригоди Кларк і Харінгтона в Італії. Паста, ринок, вуличні танці - сюжет роликів простий, але хіба це важливо, коли в головних ролях Джон Сноу і Дейєнеріс Таргаріен?. Про це пише marieclaire.

Кіт Харинтон став обличчям улюбленого чоловічого аромату The One for Men, а Емілія Кларк презентувала новий парфум для жінок - The One Eau de Toilette.