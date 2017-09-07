На Житомирщині планують реформувати систему навчання та підвищення кваліфікації держслужбовців

У Житомирській області вперше в Україні планують реформувати систему навчання та підвищення кваліфікації державних службовців.

Про це зазначив голова облдержадміністрації Ігор Гундич сьогодні, 7 вересня, під час зустрічі з головою Національного агентства України з питань державної служби Костянтином Ващенком та директором інституту професійних кваліфікацій Родіоном Колишком.

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«Щороку ми витрачаємо на утримання Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації держслужбовців 2,5 млн грн. Але якість та система навчання не виправдовує цю суму. Можливо, ми будемо першими в Україні, але ми все ж хочемо змінити цю систему. Наприклад, проводити навчання на базах університетів, виходити на тендері процедури із замовлення послуги. Тоді ми однозначно виграємо як у ціні, так і в якості», – сказав Гундич.

Учасники зустрічі обговорили можливості навчання держслужбовців на магістратурі у Житомирському державному технологічному університеті, запровадження системи оцінювання голів районних адміністрацій та впровадження моніторингу для формування регіонального замовлення для професійно-технічної освіти.