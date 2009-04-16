Тимошенко і Стельмах визначили сім банків для рекапіталізації

Національний банк України та Кабінет Міністрів України на вчорашній нараді визначили перші сім банків для рекапіталізації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ.

«Ми працювали вчора до 10 години вечора і визначили підходи, принципи, і сьогодні вже починається прагматична реалізація», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Він зазначив, що визначені вчора банки (утім, він не уточнив, які саме) будуть ре капіталізувати насамперед, а потім, мірою необхідності, перелік таких банків може бути розширено.

Також В.СТЕЛЬМАХ повідомив, що Нацбанк уже передав список цих банків Кабінету Міністрів.

Водночас голова НБУ зазначив, що уряд висловив побажання, щоб у банках, які буде рекапіталізовано, діяла тимчасова адміністрація. «Уряд попросив, щоб у тих банках, які йтимуть на рекапіталізацію, було введено адміністраторів. І ми зараз підбираємо (адміністраторів). Там, де не вводили – введемо», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Як повідомляв УНІАН, у Держбюджеті України на 2009 рік на рекапіталізацію банків закладено 44 млрд. гривень (1 дол. – 7,70 грн.). Ця сума, за узгодженням з Міжнародним валютним фондом, не включатиметься в суму державного боргу країни.

Кабінет Міністрів України спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку, Світовим банком, Міжнародним валютним фондом і Національним банком України розробили порядок рекапіталізації комерційних банків. Внаслідок рекапіталізації держава зможе придбавати частину акцій банків для того, щоб покрити їхні збитки й дати змогу банківській системі працювати в нормальному режимі.

Згідно з Порядком рекапіталізації комерційних банків, Кабінет Міністрів братиме участь у капіталізації недержавних банків лише в разі введення в них тимчасової адміністрації. Документом передбачено, що держава може брати участь у капіталізації банку за умови, якщо їй передається, одноосібно чи разом з іншим інвестором, у разі укладення договору про спільну участь у капіталізації банку, не менш як 50% плюс одна акція.

2 квітня перший заступник голови НБУ Анатолій ШАПОВАЛОВ повідомив, що Національний банк України вважає можливою рекапіталізацію щонайбільше 8 комерційних банків.

“Можу сказати, що 26 банків за тими критеріями, які ми визначили, можуть претендувати на рекапіталізацію. Але за нашими оцінками, максимальна кількість таких банків може бути 8. Це максимальна кількість, яка, найімовірніше, піде на рекапіталізацію”, - сказав А.ШАПОВАЛОВ.

Однак він не уточнив, про які саме банки йдеться.

Разом з цим джерела в Нацбанку повідомили УНІАН, що передусім рекапіталізацію планується здійснити в банках “Надра”, “Укрпромбанк” і “Фінанси та кредит”.